Geny Catamo, um talento que não vai sair do radar do Sporting

Emprestado ao V. Guimarães em janeiro (10 jogos e 3 golos), Geny Catamo iniciou a pré-época no Sporting mas ficou fora da lista que seguiu para estágio. Em parte devido a um problema muscular, do qual continua a recuperar na Academia, mas também porque as contratações de Trincão e Rochinha para as alas vieram reduzir o espaço no plantel. Aos 21 anos, porém,a SAD não quer perder de vista o internacional moçambicano: admite cedê-lo ao Famalicão a título definitivo, no negócio de Pote, mas se o fizer será com opção de recompra. Caso contrário, será emprestado. Leia mais aqui.