há 2 horas 08:30

Gabriel Veron é dossiê urgente no FC Porto



Gabriel Veron é o principal alvo do FC Porto para reforçar o sector ofensivo e as negociações com o Palmeiras prosseguem a bom ritmo, havendo de ambas as partes a convicção de que o processo vai terminar com o jogador nos dragões. Leia aqui o artigo na íntegra.