há 1 horas 08:24

André Almeida sem avanços

André Almeida, do Vitória minhoto, é alvo identificado há muito pelo FC Porto como alternativa a Vitinha, que saiu para o Paris Saint-Germain. No final do mês passado, noticiámos que a pista do médio vitoriano tinha sido reativada, com os dragões a equacionarem a subida da parada para os 5 milhões de euros, juntando ao bolo a cedência do passe de Romário Baró. No entanto, segundo apurou Record, este dossiê não sofreu qualquer avanço de lá para cá, apesar de ter contado com a intervenção do superagente Jorge Mendes.