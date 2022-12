há 1 horas 08:16

Enzo Fernández pode bater recorde de João Félix



Vítor Chi

Enzo Fernández é dos jogadores mais apetecíveis do mercado de transferências e há mesmo quem se prepare para apresentar uma proposta pelo argentino que irá superar os 120 milhões de euros da cláusula de rescisão. De acordo com o que foi possível apurar, Jorge Mendes irá entregar a Rui Costa uma oferta de loucos pelo jogador argentino, cujos valores, já com os encargos financeiros da possível venda, poderão ultrapassar os 126 milhões da transferência de João Félix para o At. Madrid. Se tal se verificar, torna-se no maior encaixe da história dos encarnados. Leia mais aqui.