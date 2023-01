há 1 horas 08:24

Makaridze fecha opções na baliza do Marítimo

Giorgi Makaridze chegou ontem à noite à Madeira e vai fechar o lote de opções para a baliza do Marítimo. A contratação do internacional georgiano, que já trabalhara com José Gomes no Ponferradina (2.ª divisão espanhola) não implica a saída de Miguel Silva, pelo que o técnico passa a contar com estes dois guarda-redes e com Marcelo Carné – titular frente ao Sporting e com nota positiva – para o resto da temporada. Makaridze, de 32 anos, vai começar hoje a bateria de exames médicos e testes físicos antes de ser oficializado.