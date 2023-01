há 1 horas 08:20

Lucas Veríssimo e João Victor para emprestar



Paulo Calado

Lucas Veríssimo e João Victor são os centrais que o Benfica pretende emprestar no mercado de inverno, apurou Record, e o primeiro é desejado pelo São Paulo. Atualmente com seis jogadores dessa posição no plantel principal, Roger Schmidt deseja encurtar o lote para apenas quatro elementos e a equipa técnica, em conjunto com a estrutura do futebol, optou por manter António Silva, Otamendi, Morato e John Brooks. A intenção das águias passa por colocar os dois defesas no Brasil para que ambos voltem na próxima temporada com outra confiança e ritmo de jogo. Leia mais aqui.