há 1 horas 08:34

Pizzi é um sonho muito complicado para Estoril e Sp. Braga



Al Wahda

O Estoril mostrou interesse na contratação de Pizzi e Record confirmou que o 13º classificado da Liga Bwin encetou negociações. Mas os canarinhos não são os únicos que têm o médio, de 33 anos, que representa o Al Wahda, no radar, uma vez que o Sp. Braga também recolheu informações sobre a situação do jogador, junto do próprio e do seu empresário. Para qualquer um dos emblemas nacionais, este será um assédio, ainda que não impossível, difícil de concretizar.