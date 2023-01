há 24 min 08:24

Club Brugge ataca Iván Jaime

As boas exibições ao serviço do Famalicão colocam Iván Jaime como um dos nomes apetecíveis no mercado. Com efeito, há clubes que seguem o espanhol com atenção e um deles, sabe Record, é o Club Brugge, adversário do Benfica na Liga dos Campeões.