há 32 min 08:40

Diego Simeone perto do fim da linha no At. Madrid



EPA

Após a derrota com o Real Madrid, na quinta-feira, Diego Simeone remeteu para o final da época a decisão sobre o seu futuro no At. Madrid. Mas, apesar de o técnico argentino ter contrato com os rojiblancos até 2024, a imprensa espanhola garantiu ontem que ‘El Cholo’ deixará o clube após mais de 11 anos no cargo – estreou-se a 7 de janeiro de 2012. E os colchoneros querem Luis Enrique (ex-treinador do Barcelona e da seleção espanhola) para lhe suceder – Mauricio Pochettino e Marcelo Gallardo são outros nomes apontados. Leia mais aqui.