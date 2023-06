há 59 min 07:40

Diogo Costa mais perto de ficar no FC Porto





A saída de Diogo Costa do FC Porto neste mercado de verão, que foi um dado praticamente adquirido ao longo dos últimos meses, está, neste momento, distante de acontecer. De acordo com as informações apuradas por Record, os putativos interessados na contratação do guarda-redes não têm demonstrado abertura para cobrir os 75 milhões de euros da cláusula de rescisão, pelo que a permanência no Dragão é, ao dia de hoje, o cenário mais provável.