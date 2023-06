há 56 min 08:46

Hugo Viana volta à caça de Gyökeres





A pouco mais de uma semana do arranque oficial da nova época em Alcochete, o Sporting continua com obstáculos pela frente para acertar a primeira contratação de 2023/24, aquele que é, por agora, o alvo prioritário na janela de transferências: Viktor Gyökeres. A estrutura dos leões sabe que o impasse não se pode arrastar no tempo, até porque Rúben Amorim espera já contar com reforços a 2 de julho, e por esse motivo será feito (mais um) ‘forcing’ junto do Coventry, pessoalmente, pois, sabe Record, Hugo Viana vai a Inglaterra para tentar fechar a transferência do internacional sueco.