Al Hilal tentou Mourinho... com 30 milhões/época

O mercado de transferências está ao rubro com as propostas milionárias que vão chegando a jogadores e... treinadores. Desta vez, bateram à porta de José Mourinho: segundo o jornalista Fabrizio Romano, antes de tentar Allegri, o Al Hilal chegou-se à frente com uma oferta de 30 milhões de euros limpos por temporada ao treinador português, proposta que o técnico recusou por se "encontrar apenas focado no projeto da Roma".



Understand Saudi side Al Hilal sent huge contract proposal to José Mourinho earlier this month, before approaching Allegri. #AlHilal



Official proposal sent: €30m per season net salary.



José Mourinho turned down the bid — as he’s only focused on AS Roma project. pic.twitter.com/1tION8dpCZ