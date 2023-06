há 3 horas 08:18

Vítor Campelos oficial no Gil Vicente esta manhã





Vítor Campelos será anunciado como novo treinador do Gil Vicente na manhã de hoje. Depois do desfecho inesperado da negociação com Daniel Sousa, na qual não houve acordo para renovação, os gilistas fecharam a contratação do ex-comandante do Chaves. Campelos vai assinar com os barcelenses por duas épocas.