há 1 horas 08:15

Luis Enrique assume o leme do PSG





Luis Enrique será hoje apresentado pelo PSG, colocando ponto final em várias semanas de impasse. A cerimónia está marcada para as 14 horas, no novo centro de treinos do clube. Mas, feitas as honras, o técnico de 53 anos terá pela frente várias questões para resolver. Se a demissão do antecessor Christophe Galtier ficou ontem acertada, a saída de Kylian Mbappé promete ser uma grande dor de cabeça, assim como o vasto lote de excedentários do plantel parisiense.