há 1 horas 08:16

Benfica chega aos 12 milhões de euros para amarrar Bento



Reuters

O Benfica subiu a parada por Bento e ofereceu ao Ath. Paranaense 12 milhões de euros pelo guarda-redes, apurou Record. No entanto, nem esta oferta garante a contratação do brasileiro. De acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, o clube de Curitiba torce o nariz à venda e continua intransigente. Saiba tudo aqui.