há 1 horas 08:09

Marco Silva trava renovação



DR

O excelente desempenho do Fulham na época passada mereceu inúmeros elogios a Marco Silva e os responsáveis do clube londrino assumiram desde logo a intenção de renovar o contrato do técnico português, que termina no final da temporada que agora começa. O antigo treinador do Estoril e do Sporting já terá recebido a proposta para prolongar o vínculo, mas está reticente em aceitá-la.