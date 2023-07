há 1 horas 08:20

Bournemouth prestes a desviar Kerkez da Lazio





Alvo do Benfica durante as primeiras semanas do defeso – as águias avançaram depois por Jurásek – Milos Kerkez está de novo envolvido numa novela de mercado. O lateral esquerdo tinha acordo com a Lazio, segundo a imprensa italiana, mas o Bournemouth, da Premier League, entrou em ação e estará em vias de o desviar para Inglaterra.