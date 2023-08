Neymar com propostas do Al Hilal, de Jorge Jesus, e MLS

Neymar está de saída do Paris Saint-Germain e já recebeu propostas do Al Hilal, de Jorge Jesus, e MLS, avança o jornalista Fabrizio Romano. O clube parisiense e o internacional brasileiro estão a estudar o melhor caminho para a sua saída. O Barcelona, ao que tudo indica, ainda não decidiu se avança pela contratação do extremo de 31 anos.

