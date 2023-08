Al Hilal insiste em João Félix

O Al Hilal e Jorge Jesus vão insistir na contratação de João Félix, depois do At. Madrid ter recusado o empréstimo, adiantou o jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado em transferências. Os colchoneros dão prioridade à venda, mas o avançado só considera o empréstimo. Félix já vai no terceiro número (18) da camisola, depois do 7 e do 17.



Understand Al Hilal approached Atlético with formal intention to offer loan deal for João Félix



Atlético rejected — priority remains to sell João on permanent deal.



João dreams of Barça; only considers Saudi move possible on loan.



Al Hilal and Jorge Jesus will insist. pic.twitter.com/cwInPtSoUe