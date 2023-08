Inter aproxima-se de Pavard

O Inter está cada vez mais próximo de garantir, junto do Bayern Munique, a contratação de Benjamin Pavard. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, os bávaros exigem 30 milhões de euros, mais bónus, pelo internacional francês, valor que está 5 M€ acima daquilo que os nerazzurri ofereceram na última proposta.

Inter formal bid for Benjamin Pavard: €25m plus add-ons. Bayern want €30m plus add-ons to let him leave ??



Parties are getting closer — talks will continue on Saturday. pic.twitter.com/yIdBm7h7bR