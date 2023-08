há 1 horas 08:30

Benfica à procura de lateral versátil

O Benfica está no mercado a tentar fechar um lateral-direito para concorrer com Bah, que também seja capaz de cumprir a atuar do lado esquerdo, apurou Record. Desta forma, a SAD das águias conseguirá resolver duas lacunas do plantel com um só reforço polivalente. Segundo as informações recolhidas, este será um investimento financeiro pouco significativo em comparação com as compras de Kökçü, Jurásek, Arthur Cabral e Trubin, todas superiores a 10 milhões de euros, ou com a contratação de Di María, que tem um salário avultado.