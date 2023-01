Barcelona já aponta a substituto de Bellerín

Com Hector Bellerín prestes a reforçar o Sporting, o Barcelona continua no mercado à procura de substituto para o espanhol e, segundo o jornalista Fabrizio Romano, apresentou uma proposta pelo mexicano Julián Araujo, lateral do LA Galaxy. Apesar do jogador querer rumar aos catalães, a primeira oferta foi rejeitada pelo clube norte-americano.

Barcelona have submitted an official proposal to LA Galaxy for Julian Araujo to replace Bellerin who's joining Sporting. #FCB #DeadlineDay



Barça offer loan fee plus buy option clause - LA said no to opening approach. Araujo wants Barça, as @tjuanmarti @albert_roge called. pic.twitter.com/KfEt6Jok4E