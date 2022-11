Dia 3 do Mundial'2022: siga tudo ao minuto

há 25 min 09:16

Dia 3 do Mundial: os jogos do dia

Bom dia. Pode acompanhar aqui o terceiro dia do Mundial'2022 ao pormenor. Às 13 horas locais (10 em Lisboa), a Argentina, de Enzo Fernández e Otamendi, defronta a Arábia Saudita, no arranque do Grupo C. Pouco depois será a vez de Dinamarca e Tunísia entrarem em campo, às 13 horas de Lisboa, num duelo que dá o pontapé de saída no grupo D. No terceiro jogo do dia, também a contar para o Grupo C, México e Polónia medem forças, às 16 horas de Lisboa. França e Austrália disputam o último encontro do dia, referente ao Grupo D, a partir das 19 horas (22 locais).