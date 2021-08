há 1 min 08:35

Sampdoria tenta Seferovic





Haris Seferovic, o melhor marcador do Benfica na época transata, pode rumar à Sampdoria a título de empréstimo. Durante o dia de ontem, aceleraram as negociações num hotel em Milão entre Fali Ramadani, o agente do avançado suíço, e Massimo Ferrero, presidente do clube italiano, havendo a expectativa de que a transferência do dianteiro possa ser consumada até ao final do dia de hoje, data do fecho do mercado de transferências.