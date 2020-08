9h52 - A Sky Sports Itália avança que Aleksej Miranchuk vai rumar à Atalanta. A transferência do médio russo, de 24 anos, pode ficar fechada por 14,5 milhões de euros



9h43 - Van de Beek continua à espera do Barcelona... Escreve o 'Sport' este sábado que o Ajax não baixa o seu valor dos 55 milhões de euros e os catalães não estão dispostos a subir tão alto pelo médio



9h25 - O jornal francês 'L'Équipe' escreve que a Juventus fez um "contacto muito discreto" junto do pai de Lionel Messi, no sentido de aferir a disponibilidade do argentino em mudar-se para Turim. Quererá a 'vecchia signora' juntar Messi e Cristiano Ronaldo?





?? #LUFC are delighted to announce the signing of Rodrigo from Valencia for a club record transfer fee — Leeds United (@LUFC) August 29, 2020

9h19 - Ooficializou este sábado a contratação de, avançado espanhol do. A imprensa inglesa revela que o clube que esta época foi promovido à Premier League terá pago 33,6 milhões de euros pelo passe.8h36 - O jornal catalão 'Sport' escreve quepediu aos seus representantes que solicitem uma reunião com a direção do, pois o argentino quer sair a bem do clube e não pretende que se gerem conflitos.8h28 -no. O clube pagou 20 milhões de euros aopelo passe do avançado em janeiro (mais 2,5 milhões em variáveis), mas desceu de divisão e agora quer vendê-lo.8h24 - Oestá atento ao futuro de, jogador doque não entra nas contas depara a próxima época. Segundo o jornal 'As', os colchoneros procuram um avançado e estão à espera que os blaugrana libertem oficialmente o uruguaio para avançar.- A contratação deem 2018 está na origem do mais recente processo movido contra, registado no início desta semana no portal Citius. A Golden Goal International Management reclama 323 mil euros, valor que, de acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, diz respeito a uma comissão devida à referida empresa pelado treinador sérvio.- Otem propostas por, doe do, mas o jogador prefere, nomeadamente de Inglaterra.- O nome deagrada aoe tudo indica queno leque de contrapartidas dopor- Oe ojá chegaram a acordo pore as restantes arestas que tinham de ser limadas tambémestá a caminho depelo, depois de uma semana conturbada em que surgiram interferências de vários quadrantes.- O(WBA) está a apertar o cerco para tentar garantir a contratação de. O clube inglês já comunicou formalmente aoa suaa título definitivo, mas tenta não desembolsar os 10 milhões de euros pedidos pelas águias.- Ochegou ontem, apurou, a acordo com. Falta, porém, aquilo que parece ser o: o acerto com o- Enquanto vêtrabalhar no mercado para tentar fazer chegar reforços aovai pedindo ana gestão destes processos.está mais perto de poder tornar-se reforço do. Ao queapurou, depois de uma primeira abordagem oferecendo 2,5 milhões de euros líquidos por ano ao avançado do, os encarnados já subiram a proposta e estão agora a meros 500 mil euros de cobrir as exigências do goleador. Saiba mais- Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia de movimentações no mercado de transferências, onde como é hábito acompanharemos todos os rumores e confirmações. Fique connosco!