há 38 min 08:55

Sérgio Oliveira alivia pressão do mercado





A vitória da Roma na Conference League e o consequente posicionamento como cabeça-de-série na fase de grupos da Liga Europa da próxima época deu um maior conforto a José Mourinho para reclamar a continuidade de Sérgio Oliveira no plantel, o que, no fundo, irá de encontro aos interesses de todas as partes. No que lhe toca, o FC Porto esfrega as mãos à espera que os italianos avancem rapidamente com a opção de compra do médio, de 29 anos.