há 14 min 09:26

Nani quer convencer Ronaldo a ficar no Man. United: «Telefonei-lhe mas não atendeu...»



Vítor Mota

Nani espera que Cristiano Ronaldo continue no Manchester United. O antigo jogador dos red devils, que assinou pelos australianos do Melbourne Victory, contou à imprensa inglesa que chegou inclusivamente a telefonar ao amigo durante as férias, mas CR7 não atendeu.