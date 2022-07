há 1 horas 08:32

Santa Clara entra em disputa por Jonas Toró





O Santa Clara entrou numa disputa para garantir a contratação de mais um reforço. Trata-se do extremo Jonas Toró, tal como avançou nas redes sociais o jornalista Pedro Sepúlveda. O emblema açoriano já tem acordo com o São Paulo para assegurar os serviços do brasileiro de 23 anos, com o clube paulista a ficar com 50% dos direitos económicos de uma futura venda. No entanto, ainda não conseguiu acertar os termos do contrato com o jogador, que também tem uma proposta de três anos do PAOK.