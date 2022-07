Tagliafico vai assinar pelo Lyon

Está fechado: Nicolás Tagliafico vai ser jogador do Lyon. O lateral argentino vai assinar pelo Lyon por três épocas a troco de 4 milhões de euros. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o salário do jogador proveniente do Ajax vai rondar os 2,5 milhões de euros líquidos, podendo chegar aos 3 milhões/época com os bónus. O argentino já está de partida para França.



Excl: Nicolás Tagliafico, now flying to Lyon in order to complete his move to OL from Ajax. #OL



Tagliafico will undergo medical and sign until June 2025 with OL. €4m fee to Ajax.



Here’s the Argentine with his agents and his girlfriend ?? pic.twitter.com/I7A4klbibV