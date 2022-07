há 1 horas 09:07

Santa Clara tem mira apontada a João Pedro





O lateral-direito João Pedro está na mira do Santa Clara. Os açorianos estão a negociar com o FC Porto, dono do passe do brasileiro de 25 anos, que esteve emprestado ao Corinthians. Com Sagna e Tomás Domingos para a posição, o Santa Clara tenta fechar esta contratação junto dos dragões, que deverão deixar o atleta sair a custo zero, ficando com 50% do passe. O negócio pode ficar finalizado nos próximos dias, sabe Record.