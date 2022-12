há 1 horas 08:02

Futuro de Fernando Santos em cima da mesa





Ao contrário do que sucedeu com vários outros selecionadores no Qatar - que bateram com a porta ou foram afastados mal as suas equipas saíram de cena no Mundial –, Fernando Santos regressou a Portugal sem a certeza do seu futuro imediato. É verdade que o Engenheiro tem contrato por mais duas épocas e que, logo após a dececionante derrota com Marrocos nos ‘quartos’, anunciou que não entra no seu léxico a palavra "demissão". Mas isso, não significa necessariamente que vai continuar. Primeiro há que conversar com Fernando Gomes, presidente federativo, analisar tudo o que se passou nos últimos tempos e tomar uma decisão conjunta. Saiba mais aqui