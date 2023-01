há 46 min 08:33

Vitinha é o plano B do Atlético Madrid





Vitinha está no radar do Atlético Madrid e, desta vez, com o rótulo de plano B da equipa colchonera neste mercado de inverno. A notícia foi avançada ontem à noite pelo portal ‘Relevo’ e citada pelo jornal ‘Sport’, referindo que Vitinha será alvo do clube de Madrid caso não cheguem a bom porto as negociações em curso por Memphis Depay, vinculado ao Barcelona.