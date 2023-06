há 22 min 07:52

Ataque a Gyökeres arranca nos 12 M€: SAD do Sporting já negoceia avançado





O Sporting já deu um passo em frente por Viktor Gyökeres, avançado que está no topo da lista de preferências de Rúben Amorim para o reforço do ataque. De acordo com informações recolhidas por Record, a SAD fez chegar ao Coventry a primeira proposta pelo sueco, de 12 milhões de euros fixos, aos quais se acrescentam outros 3 M€ em variáveis, valores que desde logo o colocariam como uma das contratações mais caras da história do clube (Paulinho, ex-Sp. Braga, custou 16 M€, incluindo o passe do colombiano Borja). Só que... não deve bastar, uma vez que os ingleses apontam mais alto. Saiba mais aqui