Arábia Saudita chama por De Gea

Apesar de, alegadamente, já ter chegado a acordo com o Manchester United para renovar contrato, o jornalista Fabrizio Romano avança que David De Gea continua na mira de vários clubes sauditas.

Saudi clubs are aware of the verbal agreement at final stages between David de Gea and Manchester United over new deal, but they're still insisting to tempt the goalkeeper. #MUFC



Man Utd remain on the market for new goalkeeper in any case. pic.twitter.com/WlQmhusFA2