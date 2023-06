há 1 horas 08:41

Wendell é carta para segurar: lateral firme na próxima época





O interesse não é de agora, mas à medida que o tempo passa o Galatasaray vai apertando o cerco a Wendell. De acordo com a imprensa turca, o lateral-esquerdo, de 29 anos, encontra-se na lista de prioridades do campeão daquele país para reforçar a sua defesa, estando os seus responsáveis a inteirar-se das condições financeiras para investir na contratação. Uma vontade que, no entanto, esbarra na intenção do FC Porto de manter o brasileiro no plantel para a próxima época.