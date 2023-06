'Sky Sports Alemanha' dá como fechada a transferência de Havertz para o Arsenal

Kai Havertz está, ao que tudo indica, mesmo muito perto de se tornar reforço do Arsenal. De acordo com a 'Sky Sports Alemanha', o internacional alemão assinou com os gunners um contrato válido por cinco temporadas (válido até junho de 2028), uma transferência que renderá aos cofres do Chelsea cerca de 75 milhões de euros + bónus, mediante alguns objetivos.

O jornalista Florian Plettenburg afirma que já existe um acordo total entre os dois clubes, acrescentando que o avançado deverá fazer os exames médicos e ser oficialmente apresentado pelo novo clube durante esta semana.

Kai #Havertz & @Arsenal, announcement probably this week. It‘s a DONE DEAL!



New Details:



?? Contract until 2028

?? Transfer fee: €75m with bonus payments included



?? Total agreement between the clubs

?? Last parts of the medical this week. #Arteta, main driver!… pic.twitter.com/qJBLs7MqCM