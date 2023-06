Fábio Carvalho a caminho do Leipzig

O jornalista italiano Fabrizio Romano avança que Fábio Carvalho está a um passo de ser emprestado pelo Liverpool ao Leipzig na próxima época. O acordo deve ser alcançado na próxima semana.



