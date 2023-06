há 31 min 14:31

Liverpool prepara proposta surreal por Mbappé: valor promete revolucionar futebol



Reuters

Mbappé promete ser o principal destaque do mercado de verão e, numa altura em que o Real Madrid parece o destino mais provável para o avançado francês do PSG, pode surgir uma proposta astronómica e irrecusável vinda da Premier League para agitar as águas. A garantia é dada por Marco Kirdemir, agente da FIFA que mantém uma boa relação com a Arábia Saudita e com o Qatar. Leia aqui o artigo na íntegra.