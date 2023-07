há 1 horas 08:15

Nico González arranca em Barcelona

Nico González é esperado no arranque da pré-época do Barcelona, agendado para esta manhã. De acordo com o técnico Xavi Hernández, o médio, de 21 anos, pretendido pelo FC Porto, vai ser observado no arranque da preparação para a nova temporada e só depois será dado um veredito relativamente à sua continuidade ou não no plantel blaugrana.