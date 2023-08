há 1 horas 08:29

Cancelo no Barcelona esta semana



DR

O jornal espanhol 'As' avança que João Cancelo vai ser jogador do Barcelona antes do final desta semana. O jogador português chega à Catalunha por empréstimo do Manchester City, com opção de compra de 30 milhões, que se tornará obrigatória se estiver em 70 por cento dos jogos oficiais dos blaugrana.