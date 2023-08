FC Porto rejeita propostas por David Carmo

O jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em questões de mercado, avança que o FC Porto recusou propostas do Nice e do Sevilha por David Carmo.

FC Porto have rejected two approaches from OGC Nice and Sevilla for David Carmo. No intention to let him go this summer



Carmo, staying at Porto this season. pic.twitter.com/RunXGUb1qJ