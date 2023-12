há 1 horas 09:41

Isak Vural ainda na mira do Benfica

Médio que chegou a estar muito perto de integrar os escalões de formação do Benfica - não foi integrado por questões regulamentares -, o turco Isak Vural não saiu do radar dos encarnados e, segundo o ‘Expressen’, as águias são uma de duas equipas que podem avançar para a sua contratação, juntamente com o Valladolid.



Agora vinculado ao Hammarby, depois de ter atuado no Fenerbahçe, o jovem, de 17 anos, tem atuado na equipa de reservas dos suecos e dado boas indicações, o que levou os encarnados, de acordo com o referido portal, a avançarem para uma proposta concreta.