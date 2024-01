há 1 horas 07:34

Chiquinho certo no Olympiacos





A passagem de Chiquinho pelo Benfica aproxima-se do final, pois o médio vai mesmo rumar aos gregos do Olympiacos no verão. Record havia adiantado na edição de ontem o interesse do emblema de Atenas e que as águias não mostrariam resistência à saída do médio, cenário confirmado ontem, por Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências.