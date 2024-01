Al Nassr pergunta por Tiago Pinto

O jornalista italiano Nicolò Schira avança, esta quinta-feira, que o Al Nassr de Cristiano Ronaldo, Luís Castro e Otávio está a tentar convencer Tiago Pinto, que vai deixar o cargo de diretor desportivo da Roma de Mourinho, a juntar-se ao clube saudita na mesma condição.

#AlNassr have approached Tiago #Pinto for sports director role. Opened talks to try to convince #ASRoma’s General Manager, who will leave #Roma in February. #transfers