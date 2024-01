há 1 horas 09:04

Rendimento de João Félix "caiu a pique" e Barcelona "congela" negociações com Atlético Madrid





O jornal catalão 'Sport' escreve esta terça-feira que o Barcelona está com dúvidas em relação a João Félix. Dúvidas se deve ou não iniciar negociações com o Atlético Madrid para a permanência do português nos blaugrana além do final da época, quando termina o contrato de cedência do português por parte dos colchoneros. Saiba mais aqui