9h18 - O 'Globoesporte' adianta que o FC Porto fez uma proposta por Lucas Veríssimo. "O problema, mais uma vez, é a falta de tempo para que as negociações sejam concretizada", escreve.





9h09 -continua a ser um caso difícil de resolver, depois de ter caído a hipótese de poder rumar ao Torino. O argentino, de 29 anos, não conta para a nova época e corre o risco de ficar nosem jogar, isto se não for encontrada qualquer solução. O avançado, que esteve cedido ao Espanyol no último ano e meio, tem um ordenado avultado: 4 milhões de euros por época.8h51 - Onesta janela do mercado, ainda que as negociações com o Grémio tenham entrado num impasse nos últimos dias. Com o jogador a dar conta da sua vontade em rumar ao Dragão, por esta altura o grande trunfo negocial dos azuis e brancos, a SAD continua a esgrimir argumentos no sentido de convencer os tricolores a libertarem de imediato o extremo, mantendo-se a sua contratação em janeiro como um ‘plano B’.8h44 - O francêschega hoje a Lisboa para reforçar a defesa do Benfica. O jogador vem emprestado pelo Barcelona, até final da temporada. Os encarnados pagam 2 milhões de euros pela cedência temporária, valor que será descontado à opção de compra, fixada nos 20 milhões.8h20 -já está em Portugal e apenas aguarda pelo contacto final para poder consumar o acordo e ser apresentado no Sporting.8h15 - Sem espaço nas opções de José Mourinho no Tottenham,e foi apontado durante o dia de ontem como alvo dopara cobrir a saída de Alex Telles, que rumou ao Manchester United. As notícias veiculadas em Inglaterra, contudo, apontavam apenas para uma manifestação de interesse por parte dos campeões nacionais, não tendo sido feita menção a qualquer proposta feita ao Tottenham8h10 - já não escapa aoO médio, apurou Record, assinou ontem a documentação que o vincula ao emblema russo por cinco épocas e o Sporting tem a garantia de um encaixe de 20 milhões de euros, valor que pode subir quatro milhões perante a concretização de determinados objetivos.8h15 - Durante o dia de ontem ganhou força a possibilidade deque tem contrato com o Leicester até ao final da presente temporada, regressar a Alvalade, sem que, para tal, o Sporting tivesse de desembolsar qualquer verba que não o salário do internacional argelino. Ora, foi precisamente aqui que o interesse dos leões, correspondido pelo dianteiro, de 32 anos, começou a perder força , uma vez que, apesar de Slimani estar disponível para baixar as suas exigências salariais para metade, dificilmente seria possível encontrar um ponto de equilíbrio entre os 2,8 milhões de euros líquidos que o avançado aufere anualmente e aquilo que o Sporting pode pagar.8h10 -está muito próximo de assinar pelo. O jogador, de 32 anos, teve como última experiência o... Rio Ave, na época 2018/19, tendo cumprido 23 jogos. Nesta última temporada de 2019/20, Fábio Coentrão não esteve em competição.Bom dia! Com o mercado já fechado em quase todos os campeonatos, será hoje a vez de Portugal. Siga aqui ao minuto. ainda pode haver muitas surpresas.