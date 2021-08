há 30 min 09:22

Bernardo Silva e Gabriel Jesus para sair já



Reuters

A chegada de Grealish ao Manchester City, a maior transferência de sempre do futebol inglês, e a potencial contratação de Harry Kane, deixa os citizens com a necessidade de vender para equilibrar as contas e, segundo avançam os ingleses do 'Daily Star', os primeiros jogadores na porta de saída são Bernardo Silva e Gabriel Jesus. Pep Guardiola parece não contar com dois jogadores que já foram elementos importantes em outras fases da equipa.