João Carlos volta ao Estoril





O plantel do Estoril vai ter forte concorrência entre os pontas de lança, pelo menos na pré-temporada. João Carlos, que esteve cedido à Académica, regressa à Amoreira para cumprir o estágio com o grupo e pode mesmo ficar com um lugar, isto se não for vendido entretanto, porque o facto de ter sido o melhor marcador da 2ª Liga, com 17 golos, fez crescer o interesse no jogador e os canarinhos não fecham a porta a uma transferência do brasileiro, de 27 anos.