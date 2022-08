há 38 min 08:32

Cristiano Ronaldo volta ao radar do Chelsea



Reuters

A poucos dias do fim do mercado de verão, continua em aberto o futuro de Cristiano Ronaldo, numa altura em que, segundo o 'The Sun', volta a surgir o interesse do Chelsea. De acordo com o jornal britânico, Jorge Mendes está novamente em conversações com os responsáveis dos blues, uma vez que Tod Boehly, o proprietário do clube, quer contar com o internacional português.