há 38 min 08:22

Chelsea volta a pensar em Cristiano Ronaldo



Lusa/EPA

Numa altura em que o futuro de Cristiano Ronaldo permanece incerto, o nome do internacional português voltou a ser cogitado no Chelsea. Os blues têm sentido dificuldades para contratar Aubameyang junto do Barcelona e Jorge Mendes, voltou a Londres para encetar conversas com Todd Boehly, dono do clube londrino. Saiba mais aqui.